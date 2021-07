Cultura: Canale d’Agordo, nel weekend tre appuntamenti al Museo Albino Luciani

Un weekend ricco di eventi al Museo Albino Luciani di Canale d’Agordo (Belluno). Tra oggi e domani sono in programma tre appuntamenti: la presentazione della biografia di don Della Lucia, il concerto “Per il Papa” e la mostra d’arte “Illustrissimi”. La due giorni – si legge in una nota – inizierà oggi con un doppio appuntamento: alle 17.30, presso la Sala Lina Zandò del Museo, verrà presentata la nuova biografia su don Antonio Della Lucia, arciprete di Canale d’Agordo dal 1860 al 1898, scritta da Loris Serafini, direttore del Musal, in preparazione al 150° anniversario della fondazione della prima latteria cooperativa di Forno di Canale (8 gennaio 1872), il vecchio nome di Canale d’Agordo. Alle 21, presso la chiesa arcipretale di Canale d’Agordo, si terrà invece “Per il Papa”, concerto vocale sacro in onore di Papa Luciani, con gli artisti della Masterclass Internazionale in collaborazione con l’associazione Le Muse e le Dolomiti. Il fine settimana di eventi proseguirà domani, domenica 25 luglio, alle 17.30 quando, presso la Casa delle Regole di Canale d’Agordo, si terrà l’inaugurazione della mostra “Illustrissimi” del pittore Lucio Groja, ispirata all’omonimo libro che Albino Luciani pubblicò nel 1976 quando era patriarca di Venezia. La mostra “Illustrissimi” resterà aperta fino all’8 agosto con il seguente orario: tutti i giorni 10.30-12.30, 16.30-18.30 e 19-20.30. Per gli eventi si raccomanda la prenotazione presso la segreteria del Museo.