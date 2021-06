Policlinico Gemelli: Spiderman in visita ai bambini ricoverati assieme alla banda musicale della Polizia di Stato

(foto Polizia di Stato)

Dopo essere stato salutato questa mattina da Papa Francesco nell’udienza generale nel cortile di San Damaso in Vaticano, lo “Spiderman di corsia” Mattia Villarita si è recato assieme alla banda musicale della Polizia di Stato, al Policlinico Agostino Gemelli di Roma per portare un po’ di allegria ai bambini ospiti dei reparti pediatrici. Un concerto dedicato a tutti i piccoli pazienti, con intermezzi divertenti dell’uomo mascherato che, come si legge sul sito della Polizia di stato, ha rappresentato una mattinata veramente insolita per i piccoli ricoverati. Una storia quella Mattia Villarita-Spiderman, molto toccante: da paziente dell’ospedale Gaslini di Genova fino a 19 anni di età, Mattia ha deciso di dedicarsi con generosità e solidarietà al volontariato in ospedale per alleviare le condizioni di dolore che lui conosce bene. L’evento si è realizzato con il contributo organizzativo dell’Ispettorato di pubblica sicurezza Vaticano che si occupa della sicurezza del Papa e della vigilanza delle residenze apostoliche.

Per Eugenio Mercuri, direttore del Dipartimento Scienze della salute della donna, del bambino e di sanità pubblica del Policlinico Gemelli, “è stato un grande onore poter ospitare questa iniziativa. Per i bambini è molto importante vivere occasioni di divertimento e gioia anche e soprattutto nel contesto ospedaliero. Siamo pertanto grati alla Polizia di Stato e a Mattia Villardita per questa straordinaria opportunità”.