Olimpiadi: Mattarella, “lo sport, anche per discipline individuali, è comunque sempre un gioco di squadra”

“Lo sport, anche per discipline individuali, è comunque sempre un gioco di squadra”. Lo ha ricordato questa mattina il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricevendo al Quirinale gli atleti italiani in partenza per i Giochi Olimpici e Paralimpici di Tokyo 2021 ai quali ha consegnato la bandiera.

“Affronterete le gare per le quali vi siete preparati intensamente, per le quali avete tanto lavorato e compiuto grandi sacrifici”, ha osservato il Capo dello Stato, sottolineando che “chi assiste alle Olimpiadi e alle Paralimpiadi in tv alle volte non si rende conto di quanto lavoro preparatorio vi sia per accompagnare il talento e farlo esprimere, quanti sacrifici gli atleti devono compiere e affrontare per poter arrivare con la giusta preparazione. E anche di questo vi ringrazio. L’augurio che qui formuliamo a tutti voi è sincero e va esteso ai dirigenti sportivi, agli allenatori, ai medici, ai fisioterapisti, agli accompagnatori”.

“Nel tempo che stiamo attraversando – ha proseguito Mattarella – questo augurio, che viene rivolto a voi da tutto il Paese, contiene anche un carico di speranza di cui già questa mattina abbiamo ascoltato l’evocazione. Un carico di speranza che dà un valore speciale allo Sport perché supera anche il suo ambito”.