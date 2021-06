Papa Francesco: udienza, prega per l’incendio di Nowa Biala in Polonia

foto SIR/Marco Calvarese

“Mi unisco nella preghiera a coloro che sabato scorso, a Nowa Biała, hanno subito un grande incendio”. Così il Papa, durante i saluti ai fedeli polacchi, a conclusione dell’udienza di oggi, svoltasi nel Cortile di san Damaso. “Grazie a Dio non ci sono stati morti”, ha proseguito Francesco: “Chiediamo la grazia della consolazione, del sostegno e della solidarietà umana per coloro che hanno perso le case e le proprietà. A voi qui presenti e ai vostri cari auguro un’estate serena, vissuta alla presenza di Dio, nello Spirito Santo”. L’incendio divampato sabato scorso nel villaggio polacco ha distrutto 44 edifici, tra case e aziende agricole. Nove persone sono rimaste ferite, una con una lesione spinale per una caduta dal tetto è stata portata in ospedale. Le operazioni di spegnimento del rogo hanno mobilitato circa 400 vigili del fuoco. La procura ha aperto un’inchiesta sull’incendio.