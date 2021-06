Comunicazione: WeCa, online un tutorial con idee e strumenti per il live streaming in parrocchia

“Idee e strumenti per il live streaming in parrocchia” è il titolo al tutorial WeCa in onda da questa mattina sul sito www.webcattolici.it, su YouTube e su www.facebook.com/webcattolici.

Il tutorial, introdotto dal presidente WeCa Fabio Bolzetta, scritto da Andrea Canton e condotto da Alessandra Carenzio, mostra come una parrocchia – ma anche un’associazione o un istituto religioso – possa predisporre una diretta streaming per trasmettere una celebrazione religiosa, una manifestazione o un incontro culturale.

Nel tutorial si va dalle procedure più semplici e automatizzate (il “livello base”) fino alle soluzioni più complesse ma ricche di opzioni di personalizzazione e abbellimento (“livello avanzato”). “Ci vuole un po’ di pratica – si avverte nel tutorial – ma i risultati, anche per i neofiti, potranno fare invidia anche a dei canali televisivi tradizionali. Anche dopo la pandemia, infatti, lo streaming resterà un fedele alleato come strumento alternativo – ma complementare – alla presenza fisica”.

I tutorial WeCa sono una proposta dell’Associazione WebCattolici italiani (WeCa) in sinergia con l’Ufficio nazionale per le comunicazioni sociali della Cei ed il Centro di ricerca sull’educazione ai media all’informazione e alla tecnologia (Cremit) dell’Università Cattolica di Milano. Oltre alla diffusione tramite i social network e sul sito www.weca.it, i tutorial vengono trasmessi sulle televisioni del circuito CoralloSat, sono in podcast su Spotify e sulla skill WeCa sui dispositivi Alexa.