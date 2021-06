Diocesi: Terni, si riflette su nuovi modelli di sviluppo per la città e per l’Umbria

“Un io all’opera: un bene per tutti, idee per un percorso di sviluppo a misura d’uomo” è il primo appuntamento del ciclo di eventi per un nuovo modello di sviluppo dell’area ternana, promosso dalla commissione diocesana Problemi sociali, del Lavoro, Giustizia e Pace, che si terrà domani, giovedì 24 giugno, alle 18.30, nei locali della Curia diocesana e in diretta streaming sui canali social Facebook Diocesi di Terni–Narni-Amelia e Youtube Diocesi di Terni–Narni-Amelia.

Al convegno, introdotto da Ermanno Ventura, direttore Commissione diocesana Problemi sociali, del Lavoro, Giustizia e Pace, interverranno il vescovo di Terni-Narni-Amelia, mons. Giuseppe Piemontese, Giorgio Vittadini, presidente della Fondazione per la Sussidiarietà e professore ordinario all’Università di Milano Bicocca, Roberto Morroni, vice presidente della Giunta regionale Umbria e assessore alle Politiche agricole e agroalimentari ed alla tutela e valorizzazione ambientale, Sandro Picciolini di A.D. Divania s.r.l.

L’iniziativa prosegue la serie di eventi diocesani promossi nel quarantennale della visita a Terni di san Giovanni Paolo II e nell’anno speciale di san Giuseppe. “La memoria della visita a Terni di Papa Wojtyla – sottolinea il vescovo Piemontese – col suo messaggio di speranza, tuttora attuale, al mondo del lavoro, alla città, alla diocesi, può sostenere gli sforzi della chiesa, dei concittadini, uomini e donne di buona volontà, a promuovere il rinnovamento e lo sviluppo sociale e religioso. Ciò dovrebbe spingere la classe dirigente e tutte le forze culturali, civili, politiche e sociali più significative della città e della regione in uno straordinario sforzo generoso a collaborare a favore della Next Generation a Terni, in Umbria”.