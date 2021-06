Ddl Zan: Polispropersona, il 1° luglio un seminario al Senato sulla libertà di pensiero

“Contro le discriminazioni? Sì! Ma non così” è il titolo del seminario di ascolto delle molte voci contro gli esiti illiberali del Ddl Zan, promosso il 1 luglio presso la sala Nassiriya del Senato dal network Polispropersona (ore 14:30). “La libertà di pensiero è un bene troppo sacro”, lo slogan dell’iniziativa tratto da un’affermazione della scrittrice armena Antonia Arslan.

All’evento interverranno Ryan T.Anderson, presidente Ethics and public policy center, Washington; Ginevra Cerrina Ferroni, costituzionalista Università di Firenze; Alberto Gambino, presidente di Scienza&Vita; Giovanni Maria Flick, presidente emerito Corte costituzionale (invitato); Luca Ricolfi, sociologo Università di Torino; Luca Telese, giornalista; Marina Terragni, giornalista e scrittrice; Filippo Vari, costituzionalista e vice presidente del Centro studi Livatino.

In chiusura verrà presentata una lettera aperta ai senatori.