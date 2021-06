Parlamento europeo: Sassoli scrive a von der Leyen, Commissione “garantisca piena e immediata applicazione del regolamento relativo a condizionalità su rispetto Stato di diritto”

(foto SIR/Parlamento europeo)

Il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli ha scritto oggi alla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, chiedendo che la Commissione “adempia ai suoi obblighi di custode dei trattati e garantisca la piena e immediata applicazione del regolamento relativo alla condizionalità sul rispetto dello Stato di diritto”. La lettera, ha reso noto Sassoli aprendo i lavori della sessione del Parlamento europeo a Bruxelles nel pomeriggio di oggi, nasce dalla risoluzione del Parlamento dello scorso 10 giugno 2021 in riferimento all’articolo 265 del Trattato dell’Ue: “Siamo convinti che vi siano alcune flagranti violazioni dei principi dello stato di diritto da parte di alcuni Stati Membri che devono essere sanzionate”, ha detto Sassoli. “Naturalmente, in assenza di reazioni da parte della Commissione nei tempi assegnati dai Trattati, agiremo contro di essa alla Corte di Giustizia”. Il tema dei diritti umani, dell’uguaglianza, dello stato di diritto è rimbalzato più volte negli interventi del pomeriggio, con critiche indirizzate alla Uefa e alla sua opposizione a illuminare con i colori dell’arcobaleno lo stadio di Monaco di Baviera dove stasera si gioca Germania-Ungheria. L’eurodeputata Terry Reintke ha chiesto che una bandiera arcobaleno venga fatta sventolare oggi sulla sede del Parlamento, per esprimere il sostegno per i diritti della comunità Lgbtq+. E Sassoli si è associato a questa richiesta.