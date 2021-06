Lavoro: Ambasciata d’Italia presso Santa Sede, domani dialogo tra suor Smerilli e il ministro Orlando

“Il lavoro è un’unzione di dignità. La piaga del lavoro precario e deteriorato all’alba del dopo-Covid”: è il titolo dell’incontro che si svolgerà a Roma, domani, giovedì 24 giugno, alle 12, su iniziativa dell’ambasciatore d’Italia presso la Santa Sede, Pietro Sebastiani. Dialogheranno l’economista salesiana, suor Alessandra Smerilli, e il ministro del Lavoro e delle politiche sociali, Andrea Orlando. Moderatore dell’incontro Paola Severini Melograni, direttore responsabile Agenzia AngeliPress. In questa occasione verrà conferita a suor Smerilli, che riveste anche l’incarico di sottosegretario del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo umano integrale per il settore Fede e sviluppo, l’onorificenza di Ufficiale dell’Ordine della Stella d’Italia. L’evento si svolgerà all’aperto, nel chiostro di Palazzo Borromeo, nel pieno rispetto delle regole e disposizioni anti Covid-19.