Bimbo ritrovato: i ringraziamenti del capo del dipartimento della Protezione civile

“Una grande gioia e un immenso sollievo accompagnano il ritrovamento del piccolo Nicola. Ho voluto sentire personalmente Presidente Eugenio Giani, il Prefetto di Firenze ed il Sindaco di Palazzuolo su Senio, per far arrivare il mio ringraziamento a tutti gli operatori del Servizio nazionale di Protezione Civile, che lavorando senza sosta, hanno permesso che il bimbo potesse riabbracciare la sua famiglia. Un particolare ringraziamento a quei volontari che, ancora una volta, hanno mostrato l’impegno e l’abnegazione che li contraddistinguono”. Così il Capo della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, in una nota diffusa poco fa in merito al ritrovamento del piccolo Nicola Tanturli, il bambino di 21 mesi, scomparso lunedì scorso a mezzanotte da Campanara di Palazzuolo sul Senio località isolata dell’Alto Mugello, vicino Firenze.