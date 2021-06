Diocesi: Roma, domani messa con i giubilei sacerdotali e vespri con la consegna degli orientamenti pastorali

Domani, giovedì 24 giugno, nel giorno della solennità della natività San Giovanni Battista, alle 17.30 nella basilica di San Giovanni in Laterano si terrà la messa con la celebrazione dei giubilei sacerdotali di quanti festeggiano quest’anno il venticinquesimo, il cinquantesimo e sessantesimo di ordinazione. Ad annunciarlo è il cardinale vicario Angelo De Donatis, che presiederà la Messa: “Nella celebrazione eucaristica – spiega – ringrazieremo insieme il Signore per la sua fedeltà e la sua misericordia. Vogliamo ancora ripetere al Signore e alla sua Chiesa il nostro desiderio di continuare a servire secondo le nostre capacità e condizioni il popolo di Dio in unione con il nostro vescovo. Invocheremo l’intercessione di Maria, che ci ha accompagnato durante il cammino di formazione e alla quale abbiamo continuato ad affidarci lungo gli anni del ministero. Durante la santa messa rinnoveremo le Promesse sacerdotali e allo stesso tempo vogliamo presentarci al Padrone della messe per chiedergli il dono di nuovi compagni per il vasto e appassionante lavoro nella sua vigna”. La messa, animata dalla Cappella Musicale Lateranense, sarà trasmessa in diretta su Telepace (digitale terrestre canali 73 e 214 HD, con decoder Sky HD canale 515 e decoder TivùSat HD canale 815) e in streaming sulla pagina Facebook della diocesi di Roma. Seguirà, alle ore 19.30, la preghiera dei Vespri, sempre nella cattedrale di Roma, guidata dal card. De Donatis. Alla luce del percorso ecclesiale sinora svolto, il porporato consegnerà gli orientamenti pastorali

per il prossimo anno. Durante la preghiera – informa il Vicariato di Roma – verrà letto il capitolo 9 del Vangelo di Luca da Emiliio Fabio Torsello, giornalista; mentre Mara Sabia, attrice e docente, leggerà la testimonianza di Monia e del suo incontro con il Signore riportata nel libro di fratel Enzo Biemmi e Giuseppe Biancardi “La conversione. L’atto, il processo, l’accompagnamento” (Elledici, 2017). Anche la preghiera dei Vespri sarà trasmessa in diretta su Telepace e in streaming sulla pagina Facebook della diocesi di Roma.