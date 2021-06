Coronavirus Covid-19: Draghi, “situazione epidemiologica in forte miglioramento, tenere sotto controllo nuove e pericolose varianti”

“La situazione epidemiologica” in Italia “sebbene in forte miglioramento”, “deve essere osservata e monitorata con attenzione. In particolare, dobbiamo tenere sotto controllo l’emergere e il diffondersi di nuove e pericolose varianti, che possono rallentare il programma di riaperture e frenare consumi e investimenti”. Lo ha affermato questa mattina il presidente del Consiglio dei ministri, Mario Draghi, intervenendo alla Camera dei deputati per le Comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 24 e 25 giugno.

“La situazione economica europea e italiana è in forte miglioramento”, ha osservato il premier, aggiungendo che “la fiducia sta tornando”. “Il nostro obiettivo è superare in maniera duratura e sostenibile quei tassi di crescita anemici che l’Italia registrava prima della pandemia”, ha proseguito Draghi, secondo cui “per fare ciò è fondamentale mantenere a livello europeo una politica di bilancio espansiva nei prossimi mesi”. “Durante la pandemia .- ha spiegato –, abbiamo impiegato risorse ingenti per proteggere la capacità produttiva della nostra economia. Ora dobbiamo assicurarci che la domanda aggregata sia in grado di soddisfare questi livelli di offerta”. Inoltre, “abbiamo protetto la capacità produttiva durante la pandemia, protetto i posti di lavoro, protetto le persone. Ora si tratta di proteggere la crescita della domanda”. “Raggiungere tassi di crescita notevolmente più alti di quelli degli ultimi decenni – la convinzione del premier – ci permetterà anche di ridurre il rapporto tra debito e prodotto interno lordo, che è aumentato di molto durante la pandemia. Come per altro in tutti gli altri Paesi dell’Unione europea. E ci consentirà di creare nuovi tipi di lavoro e posti di lavoro, fondamentali per affrontare le transizioni, quella digitale e quella ambientale”.