Libano: al via il Sinodo per eleggere il nuovo Patriarca di Cilicia degli Armeni cattolici

Oggi, 23 giugno, ha preso il via il Sinodo dei vescovi della Chiesa armena cattolica convocato per eleggere il successore del Patriarca armeno cattolico Krikor Bedros XX Ghabroyan, deceduto per malattia lo scorso 25 maggio all’età di 86 anni. L’assemblea sinodale si svolge presso il convento libanese di Nostra Signora di Bzommar, che ospita la sede patriarcale armeno-cattolica. L’Assemblea sinodale elettiva è stata convocata da Boutros Marayati, arcivescovo armeno cattolico di Aleppo, divenuto dal 26 maggio Amministratore della Chiesa patriarcale di Cilicia degli Armeni, in quanto presule più anziano per ordinazione, secondo il disposto dell’articolo 127 del Codice dei Canoni delle Chiese orientali cattoliche. In tale veste, il compito principale dell’arcivescovo Marayati è stato proprio quello di convocare il Sinodo della Chiesa armena cattolica per eleggere il nuovo patriarca. All’Assemblea elettiva prendono parte 12 membri del Sinodo della Chiesa armena cattolica, provenienti dalle sedi episcopali sparse in Medio Oriente e nei Paesi di maggior concentrazione della diaspora armena. Il nuovo patriarca armeno cattolico, una volta eletto, prenderà parte all’incontro convocato da Papa Francesco il prossimo 1° luglio a Roma per riflettere insieme con i principali responsabili delle comunità cristiane libanesi intorno alla preoccupante situazione del Libano.