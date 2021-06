Diocesi: Trapani, nasce “Casa Rocco gallery”. Una galleria d’arte contemporanea all’interno del Museo “San Rocco”

Nasce “Casa Rocco gallery”, galleria d’arte contemporanea all’interno del Museo diocesano “San Rocco” a Trapani. Lo rende noto la diocesi siciliana. Sarà allocata al primo piano nella sala “Alessandro Plotti”. L’inaugurazione è prevista per venerdì 24 giugno alle ore 21 con la bipersonale di Maurizio Pometti e Franco Fratantonio. All’evento sarà presente il vescovo di Trapani, mons. Pietro Maria Fragnelli. “Penso si tratti del primo esperimento del genere in Italia – dice il direttore, mons. Liborio Palmeri –. L’idea è nata nel corso di un viaggio a New York in cui ho visto che gli artisti avevano tanto spazio nelle gallerie ed era per loro normale avere un pubblico di collezionisti innamorati delle loro opere e desiderosi di acquistarle. Allora ci siamo detti: ‘perché non dare questa possibilità agli artisti che già generosamente hanno collaborato con il nostro museo di arte contemporanea?’. Durante il vernissagge di venerdì prossimo proporremo i primi due artisti con le loro opere da acquistare. Presto le opere saranno visibili e acquistabili anche online in un sito web dedicato”. Durante la serata ci sarà un collegamento con la galleria Art now after hour di New York con quale collabora la trapanese Carla Ricevuto, curatrice di “Casa Rocco gallery”.