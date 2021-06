Diocesi: Perugia, inaugurati nuovi locali della Polisportiva giovanile salesiana

Nei giorni scorsi è stata celebrata a Perugia l’inaugurazione dei nuovi locali di accoglienza, ristoro e tutti gli altri lavori innovativi realizzati nell’ambito di tutto il complesso sportivo-ricreativo della Polisportiva giovanile salesiana “Pgs Don Bosco”. Lo rende noto l’agenzia salesiana Ans. Il superiore della Circoscrizione salesiana Italia centrale (Icc), don Stefano Aspettati, il consigliere comunale Paolo Befani, in rappresentanza del sindaco, Andrea Romizi, e l’assessore allo Sport, Clara Pastorelli, hanno partecipato all’inaugurazione. L’evento è avvenuto alla presenza dei giovani della “Pgs Don Bosco”, delle loro famiglie, dei Salesiani cooperatori e degli ex allievi salesiani, dei rappresentanti delle aziende che hanno eseguito i lavori e dei benefattori. Al taglio del nastro tricolore ed alla successiva benedizione dei nuovi locali è seguito un rinfresco all’aperto in un clima di grande cordialità, amicizia e serenità, in piena sintonia con il carisma di Don Bosco. L’evento si è svolto in vista del centenario della presenza salesiana a Perugia, che dal 1922 opera in favore dei giovani, specialmente dei più bisognosi, preparandoli a diventare buoni cristiani ed onesti cittadini.