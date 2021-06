Coronavirus Covid-19: Draghi, “l’Italia, come tanti Paesi, si è trovata impreparata. Non possiamo permetterci che accada di nuovo”

“L’Italia, come tanti altri Paesi, si è trovata impreparata all’arrivo del Covid-19. Non bisogna, non possiamo permetterci che questo accada di nuovo”. Lo ha sottolineato questa mattina il presidente del Consiglio dei ministri, Mario Draghi, intervenendo alla Camera dei deputati per le Comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 24 e 25 giugno.

Durante i lavori, ha spiegato il premier, “verrà accolta la decisione adottata dalla 74ª Assemblea Generale dell’Oms di convocare una Sessione speciale dell’Assemblea mondiale della Salute a novembre”. “In quell’occasione – ha aggiunto – si discuterà di un quadro comune per migliorare la preparazione globale a future pandemie sulla base delle lezioni apprese durante questa crisi sanitaria”. La Dichiarazione di Roma, approvata al Global Health Summit, organizzato dall’Italia insieme alla Commissione europea il 21 maggio scorso, “fornisce un’ottima base per una maggiore cooperazione e solidarietà internazionale in futuro”, ha osservato Draghi. In quella occasione “la presidente von der Leyen ha presentato l’iniziativa europea per la produzione locale e l’accesso ai vaccini, ai farmaci e alle tecnologie sanitarie nel continente africano. È un’iniziativa che l’Italia appoggia con convinzione”, ha confermato il premier, ricordando che “è previsto un miliardo di euro in investimenti a carico del bilancio europeo, da incrementare col supporto degli Stati membri”.