Papa Francesco: riceve in dono dall’Eremo del silenzio di Torino l’Icona dell’Abbraccio

Dopo il primo incontro del 27 gennaio 2016, l’Eremo del silenzio di Torino oggi ha nuovamente incontrato Papa Francesco. In occasione dell’Udienza generale di oggi, il fondatore Juri Nervo, ha consegnato al Papa l’Icona dell’Abbraccio, immagine scelta a rappresentare il cuore del messaggio dell’Eremo. “Un messaggio di accoglienza e non giudizio – spiega una nota – che possa farsi strada verso il cuore di ogni persona”.

La data odierna, è molto significativa poiché si ricorda san Giuseppe Cafasso, patrono dei carcerati e dei condannati a morte, che spese la propria vita nell’assistenza ai carcerati di Torino fino alla morte nel 1860.

L’Icona dell’abbraccio, dipinta appositamente per l’Eremo del silenzio, raffigura l’immagine biblica del Padre misericordioso: “Il percorso di vita dell’Eremo – spiega Nervo – ci ha condotto per mano, passo a passo, verso una immagine che ‘ci ha scelto’ prima ancora che noi la scegliessimo”.

L’Eremo del Silenzio di Torino è ospitato negli ambienti dell’ex carcere Le Nuove proprio nel cuore della città ed ha colto una vera vocazione a rompere i silenzi sulle molte forme di costrizione che l’uomo di oggi vive.

“Un’immagine, quella d’abbraccio che accoglie, oggi forse ancora più carica di significati – spirituali e sociali – poiché a stento emergiamo dal pericolo pandemico e soprattutto, da tempo, fatichiamo a liberarci dal giudizio e a fare spazio ad una vera accoglienza”, conclude la nota.