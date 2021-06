Coronavirus Covid-19: “Una voce per padre Pio”, numero solidale 45531 per sostenere “Aggiungi un posto a tavola” a favore di oltre 8mila famiglie impoverite

La pandemia ha spinto sotto la soglia della povertà assoluta oltre un milione di persone, un esercito di “nuovi poveri” costretti per la prima volta a chiedere aiuto per mangiare, e il Mezzogiorno si conferma l’area dove il disagio è più elevato, con oltre il 9% delle famiglie in condizioni di povertà assoluta. Per loro la onlus “Una voce per padre Pio” ha messo in campo un progetto speciale, “Aggiungi un posto a tavola”, grazie al quale nel pieno della pandemia tonnellate di cibo hanno raggiunto oltre 8mila famiglie affamate dalla crisi tra Campania, Lazio e Puglia. L’iniziativa si inserisce nel programma “Obiettivo Italia” rivolto alle fasce più svantaggiate della popolazione con cui l’organizzazione assicura non solo cibo ma anche sostegno economico e lotta contro l’abbandono scolastico. Per rispondere al crescente bisogno di aiuto, la onlus lancia una campagna solidale: con un sms o una chiamata da rete fissa al 45531 fino all’11 luglio ognuno potrà dare il proprio contributo.

“La pandemia ha fatto emergere chiaramente la fragilità del tessuto sociale delle periferie metropolitane, aree degradate e popolate in gran parte da famiglie a rischio povertà – spiega il presidente della onlus, Enzo Palumbo – Il numero delle persone che vivono situazioni di disagio è cresciuto in modo esponenziale”. Tra aprile e dicembre 2020, prosegue, “abbiamo registrato un aumento nelle richieste d’aiuto di oltre il 40%”.

Complessivamente sono migliaia le persone che il programma “Obiettivo Italia” ha sostenuto durante la pandemia, offrendo molto di più che aiuti alimentari. Grazie al progetto “Tendere la mano”, attivo a Napoli e presto anche in Puglia, migliaia di famiglie hanno ricevuto anche un contributo economico per pagare affitto, utenze e cure mediche, mentre agli anziani è stata fornita assistenza quotidiana (visite a domicilio, spesa, ritiro farmaci, esami medici). La campagna solidale di Una Voce per Padre Pio, sostenuta da Rai per il Sociale, anche quest’anno sarà protagonista dell’omonima trasmissione televisiva che da oltre vent’anni va in onda su Rai Uno.