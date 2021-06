Nazioni Unite: Guterres a Bruxelles, il contributo dell’Europa è “particolarmente importante in un tempo in cui si moltiplicano forme di irrazionalità”. Domani in Parlamento

“È vero che sono di nuovo alla guida di questo organismo mondiale, ma sono un europeo e quindi sono particolarmente grato di quello che io penso sia il contributo più importante dell’Europa alla civiltà globale, e cioè i valori dell’illuminismo, il primato della ragione, la tolleranza”. Così Antonio Guterres, segretario generale dell’Onu, oggi in visita a Bruxelles per incontrare la Commissione europea. Domani mattina Guterres parteciperà anche a una seduta del Parlamento europeo. Di fronte alla stampa ha espresso “profonda gratitudine e apprezzamento” perché l’Ue e in particolare la Commissione sono sempre state “grandi sostenitrici in tutti i settori del nostro lavoro”. Il contributo dell’Europa, ha continuato Guterres, è particolarmente importante in un tempo in cui si moltiplicano “forme di irrazionalità: nazionalismo, populismo, razzismo, xenofobia, antisemitismo, odio anti-islamico”. E ha concluso: “L’Ue è – e noi contiamo che sia – in prima linea nella buona battaglia per i valori dell’illuminismo”. La presidente della Commissione Ursula von der Leyen, accogliendo il segretario generale si è congratulata per la rielezione di Guterres per un secondo mandato e ha aggiunto: “Penso che le Nazioni Unite siano molto fortunate e possano essere grate di avere lei al timone di questa grande istituzione”. Da parte dell’Europa l’assicurazione che Ue e Commissione sono “sempre al suo fianco e la sostengono nel suo lavoro instancabile per rafforzare il multilateralismo e migliorare l‘ordine mondiale basato su regole” e l’agenda di riforme.