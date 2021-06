Maturità: Tv2000, in onda il 27 giugno il docufilm #maturitàventiventuno

Sei ragazzi che si filmano da soli con lo smartphone e raccontano il loro ultimo anno scolastico e la maturità al tempo del Covid: è il docufilm #maturitàventiventuno in onda su Tv2000 domenica 27 giugno in seconda serata. Prodotto da Tv2000Factory, il docufilm segue le vicende di Sara, Alba, Gioia, Pietro, Davide, Arianna. Sono maturandi di diverse regioni d’Italia, con storie molto differenti, che si preparano all’esame in una scuola che quest’anno è stata inevitabilmente diversa. La pandemia non solo ha imposto lockdown e obbligato a lezioni a distanza; ma ha anche generato preoccupazioni per il futuro. I mini-video registrati dagli studenti, con la regia in remoto, raccontano tutto questo e i dubbi quotidiani, il rapporto con gli amici, le vittorie e sconfitte, la noia e l’ impegno, ma soprattutto il desiderio di tornare a vivere e affrontare il futuro. Il programma è a cura di Gianni Vukaj e Beatrice Bernacchi.