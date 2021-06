Coronavirus Covid-19: Cittadinanzattiva, domani presentazione online indagine su adolescenti e pandemia “Ora parliamo noi”

Si terrà domani dalle 15.30 alle 17 sulla piattaforma Zoom la presentazione della indagine “Ora parliamo noi: 5.713 voci di giovani che guardano al futuro”, promossa da Cittadinanzattiva con il contributo non condizionato di Assosalute-Federchimica.

L’indagine è stata condotta tra aprile e maggio 2021 in modalità on line, rivolgendosi direttamente ai ragazzi dai 14 ai 19 anni o attraverso le scuole con cui Cittadinanzattiva collabora, garantendo l’anonimato degli intervistati.

Obiettivo, indagare su come gli adolescenti hanno vissuto la pandemia, le restrizioni previste e i risvolti psicofisici che le stesse hanno avuto nei rapporti con amici, famiglia e scuola. Oltre a numerosi dati su abitudini, comportamenti e disagi vissuti dagli adolescenti, grazie alle risposte aperte sono scaturite richieste e proposte alle istituzioni e alla scuola. Sulle stesse proposte si confronteranno nel corso dell’evento alcuni ragazzi e ragazze con rappresentanti istituzionali e del mondo della scuola.

A moderare i lavori sarà Anna Rita Cosso, vicepresidente di Cittadinanzattiva. Dopo la presentazione dei dati della Survey da parte di Adriana Bizzarri, coordinatrice nazionale della rete Scuola di Cittadinanzattiva, commentati da Salvatore Butti, presidente di Assosalute-Federchimica, verranno lette alcune testimonianze da parte di ragazze e ragazzi. A seguire interventi, fra gli altri, di Roberta Bommassar, presidente Ordine psicologi di Trento e coordinatrice Gdl Infanzia e adolescenza del Consiglio nazionale dell’Ordine; Antonello Giannelli, presidente Associazione nazionale presidi.