Papa Francesco: udienza, tra gli striscioni dei fedeli anche la scritta “Shalom”

(Foto Vatican Media/SIR)

“Santo Padre, la Chiesa di Puebla de Los Angeles la ama e prega per lei”. Questo uno dei messaggi, in spagnolo, che hanno accolto il Papa nel Cortile di San Damaso, dove è arrivato come di consueto intorno alle 9. Molte le pergamene che Francesco ha autografato stringendo mani e salutando sorridente i fedeli che si sono radunati intorno alle transenne durante il suo tragitto a piedi. Il Santo Padre lungo il percorso si è fermato a chiacchierare con alcuni fedeli, tra cui un africano in costume tradizionale dai colori variopinti. Non sono mancati anche gli ospiti più piccoli, come una bimba con un vistoso fioco fucsia tra i capelli e una bimba di pochi mesi in braccio a sua madre di cui il Papa ha accarezzato i piedini nudi. Un gruppo di ragazzi ha tenuto issato, una lettera per ognuno, la scritta “Shalom”, richiamando l’attenzione del Papa, che sui è fermato con loro. Molto prolungato anche l’incontro con una donna anziana, visibilmente commossa ma dallo sguardo fiero, che ha chiesto la benedizione del Santo Padre mentre presumibilmente raccontava la sua storia. Tra i doni ricevuti, anche un mazzo di rose gialle offertogli da una donna anziana, con tanto di biglietto. A fare da sfondo sonoro all’incontro del Santo Padre con i fedeli, durato più di mezz’ora, il coro “W il Papa” scandito a più riprese.