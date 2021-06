NextGenerationEu: Draghi, “gli occhi dell’Europa sono puntati sull’Italia, successo dipende in larga parte da noi”

“Nei prossimi mesi ci aspetta un cammino impegnativo, per avviare i progetti di investimento previsti” nel Piano nazionale di ripresa e resilienza e “per portare avanti l’agenda di riforme. Gli occhi dell’Europa sono sull’Italia”. Lo ha evidenziato questa mattina il presidente del Consiglio dei ministri, Mario Draghi, intervenendo alla Camera dei deputati per le Comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 24 e 25 giugno. “Il nostro è infatti il programma più di sostanza, più grande, per un importo pari a 191,5 miliardi di euro, a cui si aggiungono i 30 miliardi del fondo complementare”, ha ricordato il premier, convinto che “il successo del programma Next Generation Eu dipende in larga parte da noi”.