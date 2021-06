Conferenza sul futuro dell’Europa: convention dei giovani cattolici organizzata dalla Comece. Dibattito su democrazia e valori

Si svolgerà il 17 giugno il terzo dei tre webinar organizzati dalla Commissione degli episcopati dell’Ue (Comece) nel contesto della Conferenza sul futuro dell’Europa. Si tratta di tre eventi che vogliono essere una “convention” di giovani cattolici per contribuire al processo della Conferenza. “Democrazia e valori europei: dare forma all’Europa di domani” il titolo di questo momento che si aprirà con un “intervento ispiratore”, come viene definito nel programma, di Victoria Martin de la Torre, portavoce del presidente del gruppo dei Socialdemocratici al Parlamento europeo; seguirà una introduzione di Agnieszka Zarzyńska, che si occupa di sviluppo presso Young Caritas Europa. I lavori continueranno in tre gruppi di discussione (su “democrazia e partecipazione giovanile”, “democrazia transfrontaliera e valori europei”, “democrazia, media e disinformazione”). Ogni gruppo riferirà in plenaria i frutti del confronto e quindi, dopo la reazione dei relatori intervenuti, sarà Manuel Barrios Prieto, segretario generale della Comece, a tirare le fila del pomeriggio. Ci si può iscrivere attraverso youth@comece.eu. I primi due eventi organizzati dalla Comece hanno avuto come temi “la ripresa socialmente giusta: costruire un’Europa della solidarietà e della fraternità” (3 giugno), mentre il secondo “Transizioni ecologiche e digitali: prendersi cura della nostra casa comune” (10 giugno).