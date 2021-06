Oratori: Perugia, l’Anspi tra gli iscritti del 2021 all’“Albo d’Oro della Città

“Con viva sorpresa e tanta commozione accogliamo la notizia dell’iscrizione, per l’anno 2021, dell’associazione Anspi (Associazione nazionale San Paolo Italia, ndr) che serve i 35 oratori perugini all’’Albo d’Oro della Città di Perugia’, un prestigioso riconoscimento civile ai tanti giovani, ai tanti volontari, ai tanti sacerdoti e religiosi e alle tante religiose che ogni giorno stanno vicino ai più piccoli, soprattutto in questo tempo di ripartenza e che non si sono mai tirati indietro durante la pandemia”. Ad evidenziarlo è don Riccardo Pascolini, presidente del comitato zonale Anspi e responsabile del Coordinamento oratori perugini (Cop) dell’arcidiocesi di Perugia-Città della Pieve, nel commentare l’iscrizione all’“Albo d’Oro”, il riconoscimento civile della città capoluogo dell’Umbria, come ha sottolineato lo stesso sacerdote, concesso a singole persone o ad associazioni, organizzazioni, istituzioni e realtà che si sono particolarmente distinte nelle loro attività in campo culturale, educativo, sociale, scientifico, accademico, economico, contribuendo allo sviluppo e al bene comune di Perugia.

L’iscrizione all’“Albo d’Oro”, che già in passato ha visto protagonisti sacerdoti e realtà ecclesiali, viene concessa ogni anno in un giorno particolarmente significativo per la storia della città: il 20 giugno, a ricordo delle stragi di cittadini perugini avvenute in quello stesso giorno del 1859, in pieno periodo risorgimentale, e del 1944, durante il passaggio del fronte.

“L’iscrizione all’Albo d’Oro della Città – sottolinea don Pascolini – testimonia l’importante riconoscimento che da tempo l’Amministrazione comunale riserva al ruolo fondamentale degli oratori a livello socio-educativo ed aggregativo profuso a sostegno di tante famiglie non solo nel periodo estivo. È un riconoscimento che valorizza non poco il mondo oratoriale perugino, con le sue molteplici attività portate avanti grazie a quasi 1.000 giovani animatori periodicamente formati (anche durante la pandemia) e offerte a più di 3.000 bambini; l’Anspi, che da 40 anni a Perugia sostiene e supporta l’attività oratoriale, conta oggi 8.000 aderenti e più di 40 oratori e circoli nella diocesi di Perugia”.

Dall’Anspi diocesano giunge un ringraziamento particolare al sindaco Andrea Romizi e ai consiglieri comunali Francesco Vignaroli e Nicola Volpi, fautori della sua candidatura all’“Albo d’Oro”.