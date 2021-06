Rosario Livatino: Catanzaro, l’arcivescovo Bertolone presenta il suo libro nel santuario di Soveria Mannelli

Si intitola “Rosario Livatino. Agende non scritte” il libro che l’arcivescovo di Catanzaro e presidente della Conferenza episcopale calabra, mons. Vincenzo Bertolone, ha dedicato al martire siciliano beatificato lo scorso 9 maggio ad Agrigento. Il volume, edito da Rubbettino, verrà presentato per la prima volta a Soveria Mannelli, nel santuario Nostra Signora di Fatima, il 16 giugno. La presentazione sarà preceduta, alle 18.30, dalla celebrazione dei vespri presieduti dallo stesso mons. Bertolone.

All’evento parteciperanno, oltre all’autore, il procuratore della Repubblica di Lamezia Terme, Salvatore Curcio, e il vescovo di Lamezia, mons. Giuseppe Schillaci. L’evento dà inizio alla novena in onore di san Giovanni Battista, patrono della città del Reventino. Il libro di mons. Vincenzo Bertolone, che è stato postulatore della causa di Livatino, non si limita a ricostruire le fasi della vita del giudice ucciso dalla mafia, ma attraverso le testimonianze di quanti lo conobbero e agli appunti che il beato era solito scrivere, riesce a rendere lo spessore umano, spirituale e soprattutto cristiano del giovane Rosario.