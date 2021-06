Diocesi: Lecce, domani presentazione del libro ”La politica educata”, la scuola di politica della Pastorale sociale del lavoro, della Caritas e dell’Azione cattolica

Sarà presentato domani, alle ore 18,30 nel chiostro dell’ex seminario vescovile in piazza Duomo a Lecce, il volume “La politica educata” che raccoglie i risultati della scuola di formazione politica che, iniziata durante la pandemia di Covid-19, ha coinvolto i giovani dell’Azione cattolica diocesana, coordinati da Francesco Capone e Luigi Lochi. I due studiosi, formatisi con Giuseppe de Rita e Carlo Borgomeo, hanno indirizzato il loro lavoro con i giovani alla lettura delle esigenze e delle emergenze del territorio, per tradurle in progettualità politiche, ora raccolte nella pubblicazione che vede anche i contributi di Gianfranco Brunelli, Agostino Giovagnoli, Francesco Occhetta e Marco Rizzi. Alla presentazione interverrà anche l’arcivescovo Michele Seccia, sostenitore dell’iniziativa sorta nella diocesi di Lecce, attraverso la Caritas e la Pastorale sociale del lavoro. “Questa iniziativa è una buona prassi dal momento che parte dal basso, mette al centro le problematiche della società salentina e tenta di offrire soluzioni alle situazioni conti genti del territorio”, le parole di don Nicola Macculi, direttore della Caritas di Lecce. “La Caritas diocesana, la Pastorale del lavoro e l’Azione cattolica si sono sforzate di dare risposte utili alle comunità. La pandemia ci ha costretto ad usare il web, ma questo è solo l’inizio e ci auguriamo che il tentativo possa essere non solo replicato, ma possa trovare anche interlocutori attenti nelle realtà istituzionali”. L’evento sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook di Portalecce.