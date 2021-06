Germania: sviluppo e prospettive delle biblioteche cattoliche in un sussidio della Chiesa tedesca

La Conferenza episcopale tedesca (Dbk) ha pubblicato oggi un sussidio di lavoro sul profilo e sul mandato delle biblioteche pubbliche cattoliche intitolato “Lavoro bibliotecario cattolico – immagine di sé e impegno”. La commissione giornalistica della Dbk, in collaborazione con le associazioni bibliotecarie ed editoriali Borromäusverein e Sankt Michaelsbund, ha sviluppato un documento di approfondimento che classifica il lavoro delle biblioteche cattoliche nel vasto campo dell’impegno dei media della Chiesa. Le associazioni bibliotecarie, i dipartimenti diocesani e le oltre 3.100 biblioteche pubbliche cattoliche forniscono orientamento al mercato del libro e dei media basato sui valori cristiani e mettono in discussione questioni di fede e di vita attraverso i media e gli eventi letterari. Le biblioteche danno quindi un importante contributo all’equità nell’istruzione e sono anche luoghi di incontro. Il presidente della commissione giornalistica della Dbk, mons. Gebhard Fürst, vescovo di Rottenburg-Stoccarda, sottolinea nella sua prefazione: “La Chiesa è sempre stata coinvolta nel campo dell’istruzione. La ricerca della conoscenza e il desiderio di un’ampia educazione popolare hanno plasmato non solo la società, ma anche la vita della chiesa”.