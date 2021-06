Terzo settore: nominati dal ministro Orlando i componenti del Consiglio nazionale

Il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Andrea Orlando, ha nominato con decreto i componenti del Consiglio nazionale del Terzo settore istituito presso il Dicastero. Presieduto dal ministro, il Consiglio nazionale è composto da membri effettivi e supplenti con diritto di voto. Tra i rappresentanti designati dal Forum nazionale del Terzo settore, in qualità di associazioni di enti più rappresentativi, sono membri del Consiglio: Claudia Fiaschi (Forum Terzo settore), Raffaele Caprio (Anteas), Silvia Stilli (Aoi), Vincenzo Falabella (Fish), Eleonora Vanni (Legacoopsociali), Antonio Di Matteo (Mcl), Tiziano Pesce (Uisp, Gianni Salvadori (Confederazione nazionale Misericordie d’Italia), Bruno Molea (Fictus), Vanessa Pallucchi (Legambiente), Giovanni Musso (Fidas), Mohamed Saady (Anolf), Luca De Fraia (Action Aid), Roberto Speziale (Anffas), Stefano Granata (Federsolidarietà Confcooperative), Marco Calogiuri (Csi), Giuseppina Colosimo (Agci Solidarietà), Matteo Spanò (Agesci), Mario Pozzi (Modavi), Mario Barbuto (Uici).

Tra i rappresentanti delle reti associative sono membri del Consiglio nazionale: Stefano Tassinari (Acli), Flavia Petrin (Aido), Fabrizio Ernesto Pregliasco (Anpas), Francesca Chiavacci (Arci), Stefania Mancini (Assifero), Domenico Pantaleo (Auser), Licio Palazzini (Cnesc), Stefano Gheno (Compagnia delle Opere), Luca Enrico Degani (Uneba), Antonio La Spina (Unpli), Veronica Varone (Croce Rossa italiana), Alberto Oranges (Ada), Alberto Spelda (Fenalc), Ermes Carlo Carretta (Convol), Emilio Minunzio (Asi), Maria Antonietta Tull (Anmic), Marco Griffini (Aibi), Fabio Salandini (Ctg), Riccardo De Facci (Cnca), Enrico Maria Borrelli (Forum nazionale Servizio civile), Daniela D’Arpini (Ancescao), Annalisa Maddalena Scopinaro (Uniamo), Gianluca Cantisani (Movi), Francesco Preite (Salesiani per il Sociale), Vincenzo Curatola (Forum Sad), Massimiliano Vavassori (Touring Club Italiano), Giuseppe Dessì (Anspi), Gianpietro Briola (Avis), Gianluca Barbanotti (Diaconia Valdese), Placido Putzolu (Fimiv).

In qualità di esperti di comprovata esperienza sono stati nominati: Leonardo Becchetti, Luigi Bobba, Fiorenza Lipparini, suor Alessandra Smerilli, Stefano Zamagni, Alessandro Bertani, Marina Montaldi, Flaviano Zandonai, Monica Poletto, Luigi Corvo.

I rappresentanti delle autonomie regionali e locali sono: Tiziana Biolghini (Lazio), Renato Gaspari (Calabria), Francesco Lacarra (Bari), Carlo Andorlini (Toscana), Maria Carla Midena (Veneto), Samantha Palombo (Anci). Sono inoltre membri del Consiglio nazionale come rappresentanti designati del CSVnet Chiara Tommasini e Stefano Tabò. Del Consiglio nazionale, sono membri senza diritto di voto, Massimo Lori e Sabrina Stoppiello di Istat, Antonello Scialdone e Massimiliano Deidda di Inapp, Alessandro Lombardi e Caterina Farre del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

“I componenti del Consiglio nazionale del Terzo settore rimangono in carica tre anni ed eleggono, a maggioranza assoluta, il vicepresidente”, spiega una nota, nella quale si precisa che “la partecipazione al Consiglio dei componenti effettivi e supplenti è gratuita e senza rimborsi, indennità o compenso”.