Diocesi: Chiavari, il 16 giugno incontro con mons. Brambilla per prepararsi ad accogliere il nuovo vescovo Devasini

“Dov’è la Chiesa? La comunità cristiana e il suo pastore”. Questo il tema dell’incontro in programma mercoledì 16 giugno a Chiavari in vista dell’accoglienza del nuovo vescovo Giampio Luigi Devasini, che inizierà il suo ministero episcopale nella diocesi ligure il successivo sabato 20.

Per prepararsi a questo importante momento ecclesiale, la comunità diocesana si ritroverà mercoledì alle 20.45 nella cattedrale di Nostra Signora dell’Orto per una serata di ascolto e dialogo con mons. Franco Giulio Brambilla, vescovo di Novara.