Congresso eucaristico internazionale: Budapest, presentati ieri inno e video-clip sulla manifestazione

Ieri, 14 giugno, in una conferenza stampa tenutasi in Ungheria, il card. Péter Erdő, arcivescovo metropolita di Esztergom-Budapes, ha presentato l’inno ufficiale del 52° Congresso eucaristico internazionale e un breve video. Il video racconta la storia della conversione di 3 giovani di Budapest ed è già disponibile su YouTube: https://youtu.be/iLl2ijbto6I. La musica di sottofondo è il nuovo inno del Congresso eucaristico internazionale 2021, “una versione aggiornata – si legge in una nota diffusa dall’organizzazione dell’evento – della canzone originale scritta per il Congresso eucaristico del 1938, l’ultima volta che Budapest ha ospitato un evento del genere”. Video e inno sono stati lanciati sui social media Facebook, Instagram e Twitter. Il card. Erdő ha presentato ieri anche “i 12 ambasciatori” del Congresso eucaristico, scelti tra artisti famosi, musicisti, cantanti e poeti.