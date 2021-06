Recovery Plan: Giorgetti (Mise), “i giovani protagonisti della ripresa”

“Il Piano nazionale di ripresa e resilienza, per come è architettato oggi, è pieno di idee e ricco di stanziamenti finanziari ed economici. Credo che i protagonisti debbano essere proprio i giovani, in ogni settore. A loro il compito di cogliere queste nuove opportunità”. Lo ha dichiarato il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, durante l’Assemblea nazionale dei Giovani Ucid “Il tempo di una coraggiosa testimonianza per l’Italia e l’Europa”, nel corso della quale sono stati nominati i nuovi vertici: Benedetto Delle Site è il nuovo presidente mentre Simona Mulè è il segretario generale. “Serve la capacità e l’energia dei giovani – ha proseguito Giorgetti – per cercare di puntare su comparti all’avanguardia. Come ministero abbiamo introdotto specifiche misure rivolte ai ragazzi e alle donne. Proprio nel decreto Semplificazioni, che è ora all’esame delle Camere, si prevede che il 30% delle assunzioni nelle aziende che ottengono i contratti pubblici legati alla realizzazione del Pnrr e del piano nazionale complementare siano destinate a giovani e donne”.