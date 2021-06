Recovery Plan: Giorgetti (Mise), “investire su competenze, digitalizzazione e ricerca”

“Bisogna investire sulla digitalizzazione, sulle competenze, sull’innovazione e sulla ricerca affinché questi fattori possano creare un ambiente favorevole alla permanenza dei talenti in Italia. Il fenomeno della fuga dei cervelli deve cessare perché abbiamo le competenze e le capacità e dobbiamo metterle a frutto nel nostro ecosistema”. Lo ha affermato il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, durante l’Assemblea nazionale dei Giovani Ucid “Il tempo di una coraggiosa testimonianza per l’Italia e l’Europa”, nel corso della quale sono stati nominati i nuovi vertici: Benedetto Delle Site è il nuovo presidente mentre Simona Mulè è il segretario generale. “Da questo punto di vista – ha proseguito il ministro -, il settore pubblico offre strumenti e risorse, ma da solo non ha la capacità di compiere il cambiamento culturale necessario per affrontare il nostro presente. È necessario il supporto dell’impresa privata e dello spirito imprenditoriale affinché facciano leva sulla diffusione di nuovi valori, di cui anche l’Ucid è portavoce”.