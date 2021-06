Diocesi: Vittorio Veneto, a Pieve di Soligo “La santità laicale cambia il mondo”. Due giorni sulle orme di Giuseppe Toniolo

Due giorni dedicati alla conoscenza della figura e del pensiero del beato Giuseppe Toniolo: è quanto propone l’“Istituto diocesano Beato Toniolo. Le vie dei santi” (diocesi di Vittorio Veneto) per il 19 e il 20 giugno, in collaborazione con diverse realtà del territorio, con la città di Pieve di Soligo e con l’Università Cattolica. Il programma è stato presentato ieri nel corso di una conferenza stampa. Sabato 19 giugno a Pieve di Soligo (Collegio vescovile Balbi Valier, ore 16.30 – 18), si svolgerà il convegno “Giuseppe Toniolo. La santità laicale cambia il mondo”. Sono previsti gli interventi di Vincenzo Conso, presidente di Fondazione Fai Cisl, curatore insieme a Ludovico Ferro del volume “L’attualità di Giuseppe Toniolo nel terzo millennio” (Rubbettino), di Marco Zabotti, direttore scientifico dell’Istituto Beato Toniolo, autore del volume “Le Cose Nuove. Rinascere più forti, sulle orme del Toniolo” (La Piave Editore, e di Aldo Carera, docente all’Università Cattolica, presidente di Fondazione Giulio Pastore e direttore dell’Archivio Mario Romani, curatore insieme a Domenico Bodega del volume “Economia e società per il bene comune. La lezione di Giuseppe Toniolo (1918 – 2018)” (Vita e Pensiero). Le conclusioni sono affidate a mons. Claudio Giuliodori, assistente ecclesiastico generale Università Cattolica.

Sempre il 19, concelebrazione in duomo alle 18.30 presieduta dal vescovo Giuliodori, e alle 20.45 il concerto in onore del beato Toniolo con il coro e Orchestra “In Musica Gaodium”, diretto dal maestro Battista Pradal.

Domenica 20 giugno pomeriggio, due appuntamenti alle 15 e alle 17: apertura straordinaria di sette chiese del territorio della diocesi di Vittorio Veneto nelle terre Unesco dell’Alta Marca e delle Dolomiti: abbazia di Follina e foresteria Santa Maria, antica Pieve di San Pietro di Feletto, chiesa parrocchiale Ss. Pietro e Paolo a Soligo, chiesa della Madonna dei Broi a Farra di Soligo, chiesa di San Bernardo a Cesana di Lentiai Borgo Valbelluna, eremo di San Donato a Lentiai Borgo Valbelluna, chiesa di Sant’Antonio a San Giacomo di Veglia di Vittorio Veneto (per informazioni).