Diocesi: Spoleto-Norcia, da oggi la mostra “Incanto tardogotico. Il trittico ricomposto del Maestro della Madonna Straus”

Da oggi (15 giugno) al 7 novembre 2021, grazie alla collaborazione dei Musei Vaticani, sarà riunito e visibile per la prima volta il trittico composto dalla Madonna in trono con il Bambino e gli angeli, attualmente custodito nel Museo Diocesano di Spoleto, e dagli scomparti laterali con le raffigurazioni di Santa Paola Romana e Santa Eustochio che, scampati alla furia del terremoto del 1703, entrarono nel mercato dei collezionisti e sono documentati in Vaticano a partire dal 1867. Lo rende noto l’arcidiocesi di Spoleto-Norcia in un comunicato diffuso oggi. La mostra, dal titolo “Incanto tardogotico. Il trittico ricomposto del Maestro della Madonna Straus” è curata da Adele Breda, Curatore del Reparto per l’Arte Bizantino-medievale dei Musei Vaticani, da Stefania Nardicchi, Conservatore del Museo Diocesano di Spoleto, e da Anna Pizzamano, Dottoranda in “Storia e Beni Culturali della Chiesa” presso la Pontificia Università Gregoriana. Il catalogo della mostra, a cura di Adele Breda e Anna Pizzamano, è edito da Quattroemme, Perugia. La mostra resterà aperta nel museo diocesano di Spoleto dal 15 giugno al 7 novembre 2021, tutti giorni dalle 11 alle 18. Giorno di chiusura lunedì. I biglietti costano 5 euro, ingresso gratuito fino ai sei anni e per disabili con accompagnatore. Informazioni: Tel.0577286300, mail: duomospoleto@operalaboratori.com