Diocesi: Cagliari, giovedì “Incontro con Dante. Il suo audace viaggio testimonianza per il cammino della vita”

“Incontro con Dante. Il suo audace viaggio testimonianza per il cammino della vita”. Questo il tema dell’iniziativa in programma per giovedì 17 giugno nell’aula magna del Seminario arcivescovile di Cagliari. L’appuntamento, con inizio alle 18, è promosso dai volontari della Mensa della Caritas diocesana, in occasione del 750° anniversario della nascita di Dante Alighieri. Relatrice sarà Giuliana Contini, figlia spirituale di don Luigi Giussani, fondatore di Comunione e Liberazione. Saranno presenti l’arcivescovo di Cagliari, mons. Giuseppe Baturi, e il direttore della Caritas diocesana, don Marco Lai.

L’iniziativa, aperta a tutti, sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube della Caritas diocesana.