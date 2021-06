Società: Roma, al via la nuova edizione della scuola per consulenti del Centro La Famiglia. Domani Open day online

Si svolge online domani, mercoledì 16 giugno, l’Open day per la prossima edizione della Scuola italiana consulenti della coppia e della famiglia. Il percorso, promosso dal Consultorio “Centro La Famiglia” di Roma, ha durata triennale e forma alla professione di consulente familiare. “Se la pandemia può aver cambiato le priorità delle persone, magari c’è chi sta pensando a una nuova professione, che gli permetta di aiutare gli altri, è naturalmente predisposto all’ascolto e vede nelle relazioni il proprio di forza – affermano dal Centro La Famiglia, primo consultorio fondato nella capitale nel 1966 –. La consulenza familiare è una professione legalmente riconosciuta dalla legge 4 del gennaio 2013 e la nostra scuola è riconosciuta dall’Associazione italiana consulenti coniugali e familiari”. La frequenza della scuola, fondata nel 1976 è con sedi in tutta Italia, è settimanale e i corsi si svolgono di mercoledì pomeriggio, da ottobre a giugno. Per accedere bisogna possedere un diploma quinquennale di scuola superiore e i corsi sono tenuti consulenti familiari, psichiatri, psicologi, sociologi, psicoterapeuti e psicopedagogisti. Ogni annualità di studi prevede lezioni teoriche, training group e due seminari residenziali di due giorni a Roma. “L’obiettivo della consulenza è quello di accompagnare il cliente alla valorizzazione delle risorse personali per affrontare e risolvere il proprio disagio”, aggiungono gli organizzatori della scuola.