Welfare: Milano, domani firma convenzione tra 10 Caritas lombarde e Inps per “Rete Agile”. Intervengono Agnesi, Tridico, Franceschini e Sala

Nel corso del convegno “Cultura e solidarietà” in programma mercoledì 16 giugno a Palazzo Missori, piazza Giuseppe Missori 10 a Milano, il direttore di Caritas Ambrosiana, Luciano Gualzetti, in qualità di delegato delle 10 Caritas diocesane della Lombardia firmerà con il direttore regionale dell’Inps, Giovanni di Monte, e il direttore del Coordinamento metropolitano di Milano, Michele Salomone, la convenzione “Inps per tutti – Rete Agile di Welfare”. La firma dell’accordo avviene durante l’inaugurazione della sede Inps nel rinnovato Palazzo Missori. All’incontro interverranno: il presidente dell’Inps Pasquale Tridico, il ministro per i Beni culturali, Dario Franceschini (in collegamento o con un saluto registrato), il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, il vicario generale della diocesi di Milano, mons. Franco Agnesi. L’evento si svolgerà per le autorità e la stampa in presenza, per un numero limitato di persone e nel rispetto dei protocolli anti-Covid e sarà comunque possibile seguirlo in collegamento virtuale tramite il seguente link.