Coronavirus Covid-19: in Italia attualmente 105.906 positivi. Da inizio epidemia 4.247.032 casi e 127.101 deceduti

In Italia ci sono attualmente 105.906 positivi per Covid-19. Il forte divario dai dati di ieri (157.790 positivi secondo i dati forniti ieri) dipende dal fatto che la Regione Campania riporta che, a seguito delle periodiche verifiche, si è riscontrato un disallineamento che, dopo un accurato e dettagliato controllo da parte delle Asl, ha evidenziato 48.078 soggetti ancora riportati erroneamente in “isolamento domiciliare” e che, pertanto, sono stati assegnati alla categoria “guariti”.

Il totale delle persone che hanno contratto il virus – secondo quanto emerge dai dati del monitoraggio sanitario sulla diffusione del nuovo coronavirus Covid-19 diffusi oggi e pubblicati sul sito web del ministero della Salute – è di 4.247.032 (4.096.343 identificati da test molecolare e 150.689 da test antigenico rapido), con un incremento nelle ultime 24 ore di 1.255.

Tra gli attualmente positivi, 504 sono in cura presso le terapie intensive, 32 pazienti in meno rispetto a ieri, mentre i nuovi ingressi del giorno sono stati 26; 3.333 sono ricoverati con sintomi, 132 in meno nelle ultime 24 ore; 102.069 sono in isolamento domiciliare, senza sintomi o con sintomi lievi, con un decremento di ben 51.720 casi rispetto a ieri, proprio per l’aggiornamento dei dati della Regione Campania. Il totale dei deceduti è pari a 127.101, con un aumento di 63 rispetto a ieri. I dimessi e guariti sono complessivamente 4.014.025, con un aumento di 53.074 rispetto a ieri (anche qui pesa il dato campano aggiornato). L’incremento nelle ultime 24 ore dei tamponi effettuati è pari a 212.112

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 18.326 in Lombardia, 11.867 in Sardegna, 11.737 in Campania, 11.311 in Puglia, 7.763 in Calabria, 7.248 in Emilia-Romagna, 6.367 in Sicilia, 5.716 in Veneto, 5.502 nel Lazio, 4.547 in Friuli Venezia Giulia, 4.056 in Toscana, 1.377 in Abruzzo, 2.896 Basilicata, 2.671 nelle Marche, 2.378 in Piemonte, 1.024 in Umbria, 384 in Liguria, 361 nella Provincia autonoma di Bolzano, 202 nella Provincia autonoma di Trento, 90 in Valle d’Aosta e 83 in Molise.