Dialogo interreligioso: un corso online per conoscere le religioni “dall’interno”

Un’opportunità per conoscere le religioni del mondo “dall’interno” e per approfondire il dialogo interreligioso. Alcuni rappresentanti delle cinque principali religioni mondiali racconteranno la loro religione dal punto di vista del fedele, per trovare da questa prospettiva i motivi di dialogo con l’altro. Lo faranno in un corso online completamente gratuito, adatto a tutti coloro che vogliano informarsi e trovare vie concrete di collaborazione e incontro. Ecco “Religions from the inside”. Il corso partirà l’8 marzo.

Il progetto è promosso dalla Facoltà di Teologia di Lugano, in collaborazione con l’Università della Svizzera italiana, e nasce dall’idea di Adriano Fabris, direttore dell’Istituto ReTe(Religione e Teologia) della Facoltà di Teologia di Lugano e professore di Filosofia Morale dell’Università di Pisa. FutureLearn è la piattaforma britannica che ospiterà il corso e che, dal 2012 a questa parte, si fa promotrice di corsi online accessibili su larga scala, in collaborazione con cinquantaquattro diverse Università britanniche ed innumerevoli altre nel resto del mondo.

I relatori scelti per intervenire e approfondire il tema sono: Ephraim Meir, professore emerito dell’Università ebraica di Bar-Ilan, Israele; Renée Roux, rettore della Facoltà di Teologia di Lugano; Yahya Sergio Yahe Pallavicini, presidente della Coreis, comunità religiosa islamica italiana; Seung Chul Kim, professore alla Università di Nanzan, Giappone e membro del Nanzan Institute for Religion and Culture; Svamini Hamsananda Giri, vice-presidente dell’Unione induista italiana-Sanatana Dharma Samgha.