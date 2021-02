Spagna: card. Osoro (Madrid), “aprirci a grandi ideali che promuovono una vita più bella e dignitosa”

Nella sua lettera settimanale, il cardinale arcivescovo di Madrid Carlos Osoro elogia il lavoro di Manos Unidas, la ong della Chiesa cattolica spagnola che dà il via alla sua 62ª campagna contro la fame con lo slogan “Contagia la solidarietà per porre fine alla fame”. In questo 2021 segnato dalla pandemia, si punta a denunciare le conseguenze che il coronavirus “sta provocando nelle persone vulnerabili, soprattutto dei Paesi più poveri del Sud”.

L’opera di Manos Unidas “per lo sradicamento della povertà e della fame” ha alle spalle persone, sottolinea il cardinale, che “hanno messo il meglio di sé” per “realizzare il mandato” di amare Dio “con tutto il cuore, con tutta l’anima e con tutta la mente” e il prossimo come se stesso. Un compito svolto sempre “a partire dai valori del Vangelo e guidato dalla Dottrina sociale della Chiesa”.

“Certe decisioni sullo sviluppo economico, sullo sfruttamento dei materiali o sulle abitudini di consumo delle persone nei Paesi più ricchi” colpiscono i più poveri, “con abusi che provocano una spirale di violenza ed emarginazione”, avverte l’arcivescovo di Madrid. Di fronte a questo panorama, il porporato incoraggia a raccogliere “l’invito di Manos Unidas a guardare oltre alle proprie comodità” e ad aprirci a “grandi ideali che promuovono una vita più bella e dignitosa”. Domani in tutta la Spagna ci sarà la colletta per la campagna di Manos Unidas.