Governo: Ucoii, “prendere in mano le sorti di un Paese pronto a superare i dolori e le incertezze di un periodo straordinariamente difficile”

“Il più sincero augurio di buon lavoro al presidente del Consiglio Mario Draghi per la sfida che lo attende in questa delicata fase storica che stiamo vivendo”. Nel giorno del giuramento del nuovo governo, arrivano gli auguri anche dei musulmani che vivono nel nostro Paese. Il governo, si legge in un comunicato dell’Unione delle comunità islamiche d’Italia (Ucoii), “prende in mano le sorti di un Paese pronto a superare i dolori e le incertezze di un periodo straordinariamente difficile. Un Paese paziente rimasto in attesa di ripartire, di recuperare con resilienza le proprie sorti e di avanzare più forte e solido di prima. Con fiducia, noi ricordiamo le parole di Allah: ‘In verità per ogni difficoltà c’è una facilità’, pregando che Dio guidi tutti noi verso una più profonda pace e serenità”. “Auspichiamo una stabilità politica che giovi allo sviluppo ed alla crescita economica del Paese”, afferma il presidente dell’Ucoii, Yassine Lafram. L’Unione rivolge quindi un augurio anche alla ministra Luciana Lamorgese: “Proseguiremo il buon cammino svolto sin qui”, assicura l’Ucoii. “La collaborazione con le realtà istituzionali e di Governo resta per l’Ucoii un importante compito da continuare a svolgere per il bene di tutte le variegate comunità che sono parte fondante di questo Paese”.