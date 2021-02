Formazione: corso di missiologia con Missio Consacrati e Università Urbaniana. Dal 1° marzo 8 lezioni

Missio Consacrati propone il corso di missiologia online, con la collaborazione dell’Università Urbaniana. “Siamo convinti che nessuna azione è pienamente missionaria se non ha in sé la forza della Parola di Dio ed una adeguata formazione, per poter ‘dare ragione della speranza che è in noi’ (1 Pietro 3,15)”, scrive il segretariato di Missio Consacrati. “Il corso sarà molto utile ai seminaristi, in particolare a coloro il cui piano di studi non prevede tale disciplina. Ma anche a tutti i giovani in formazione, agli studenti degli Istituti superiori di scienze religiose, alle équipe dei Centri missionari diocesani e a coloro che avvertono la necessità di avere elementi importanti per il proprio impegno pastorale”. Il corso base di missiologia inizierà il 1° marzo e si articola in 8 lezioni, ognuna composta di due video di 45 minuti ciascuna. Per coloro che negli ultimi due anni hanno già seguito il corso base, la Fondazione Missio ha in programma un corso di missiologia avanzato.

Il corso, che terminerà il 2 luglio, è suddiviso in 8 sezioni. Ogni sezione, della durata di 2 settimane è così composta: una lezione, suddivisa in due video-lezioni di 45 minuti circa; una sintesi in testo o slide della lezione stessa; una scheda (per un test intermedio). Le lezioni rimarranno on line per tutta la durata del corso. Per chi lo avrà richiesto, sarà inviato il diploma di partecipazione.

L’iscrizione può essere fatta on-line. Qui info necessarie.