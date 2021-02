Nullità matrimoniale: Nola, il vescovo Marino conferisce a Tribunale ecclesiastico diocesano di trattare e definire primo grado di giudizio

Il vescovo di Nola, mons. Francesco Marino, ha conferito al Tribunale ecclesiastico diocesano di trattare e definire in primo grado di giudizio i processi per la nullità del matrimonio, finora di competenza del Tribunale ecclesiastico interdiocesano partenopeo con sede a Napoli. A partire dal 19 marzo, coloro i quali intendono avviare una causa per verificare la validità del proprio matrimonio, non dovranno più rivolgersi al Tribunale ecclesiastico di Napoli, ma direttamente a quello di Nola, ubicato nei locali della Curia diocesana.

Il vescovo, inoltre, in occasione del quinto anniversario della pubblicazione dell’esortazione apostolica Amoris Laetitia (19 marzo 2016), ha anche istituito l’Ufficio diocesano per l’accoglienza dei fedeli separati. Tale ufficio, così come auspicato da Papa Francesco, vuole “mettere a disposizione delle persone separate o delle coppie in crisi, un servizio di informazione, di consiglio e di mediazione che potrà pure accogliere le persone in vista dell’indagine preliminare al processo matrimoniale” (Amoris Laetitia, n. 244).