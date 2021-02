Governo: Forum Terzo settore, “pronti a lavorare insieme per la coesione sociale”

“Il mondo del Terzo settore rivolge il suo augurio di buon lavoro al nuovo governo, guidato da Mario Draghi, ed è pronto a un lavoro comune sulle sfide che aspettano il nostro Paese”. Lo ha affermato Claudia Fiaschi, portavoce del Forum nazionale Terzo settore. “Adesso che il governo è in carica – spiega Fiaschi – auspichiamo che possa mettere in campo un investimento strutturale sul Terzo settore che può essere un attore principale nella costruzione di un nuovo modello di sviluppo più inclusivo e sostenibile”. “L’Italia – prosegue – è in una emergenza sociale e economica senza precedenti, va rafforzata la coesione sociale, bisogna ricreare la fiducia nel futuro, soprattutto per le nuove generazioni: dobbiamo partire dall’iniziativa organizzata dei cittadini, capace di generare un impatto sociale positivo e buona economia. Insieme ce la possiamo fare”.