Coronavirus Covid-19: Auser Belluno, didattica a distanza per le lezioni dell’Università popolare

Per superare i vincoli imposti dal Covid-19, all’Università popolare dell’Auser s’è ritenuto di adottare un sistema che, ovviando alle lezioni in presenza, desse agli iscritti una possibile alternativa. Ed è così che su un portale espressamente dedicato, con un accesso riservato agli iscritti dell’Università Auser, i docenti dispensano le loro lezioni attraverso una telecamera. “Una iniziativa che non può certo sostituire il rapporto umano e il confronto diretto come finora avvenuto in aula – spiega l’Auser -, ma che comunque non interrompe quel filo di amicizia, conoscenza e simpatia venutosi a creare negli anni di frequentazione dell’Università popolare dell’Auser. Con spirito volontario, docenti ed operatori si sono messi a disposizione realizzando finora una quindicina di comunicazioni sull’arte, la letteratura, la storia, le tradizioni e la vegetazione, arricchite da immagini esplicative dei testi”. I soci Auser dell’Università hanno mostrato di gradire molto l’iniziativa. Tre le sedi delle altre Università Auser in provincia, Alpago, Domegge e Ponte nelle Alpi, che usufruiranno di questa possibilità di didattica a distanza, veicolando autonomamente ai loro soci le lezioni dell’Università di Belluno.