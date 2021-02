Giornata del malato: Vittorio Veneto, domani la celebrazione diocesana nella parrocchia di Pianzano

Una messa domani, domenica 14 febbraio, alle 15, nella chiesa parrocchiale di Pianzano, in occasione della celebrazione diocesana della Giornata del malato della Chiesa di Vittorio Veneto, per esprimere “sollecitudine, vicinanza e preghiera agli ammalati e a quanti di essi si prendono cura”. “La Giornata – si legge in una nota della diocesi – si offre come preziosa opportunità di preghiera e di attenzione verso la faticosa realtà della sofferenza e di quanti, a titolo diverso, si affiancano per lenire e sostenere il dolore delle persone ammalate”. Ospiti della parrocchia di Pianzano, nel comune di Godega (Tv), e sostenuti dal servizio dell’Unitalsi della sezione di Vittorio Veneto, i partecipanti vivranno – sempre in ottemperanza alle disposizioni nazionali e regionali rispetto all’emergenza Covid – un momento liturgico in cui saranno invitati a pregare e a riflettere sul ruolo della Chiesa che si prende cura delle membra più fragili e sofferenti del proprio corpo. “Proponiamo questo momento – afferma don Roberto Camilotti, direttore dell’Ufficio diocesano per la pastorale della sanità – nella certezza che la preghiera è sempre anche un servizio che realizza la comunione di fede ben oltre la presenza fisica”. La messa, presieduta dal vescovo Corrado Pizziolo, sarà trasmessa in diretta da La Tenda Tv, attraverso i suoi canali di diffusione (www.latendatv.it). L’iniziativa è organizzata dall’Ufficio diocesano per la pastorale della sanità, insieme alla sezione vittoriese dell’Unitalsi e in collaborazione con la parrocchia di Pianzano.