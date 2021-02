Diocesi: Andria, in distribuzione il nuovo numero del periodico “Insieme” con una riflessione del vescovo sulla Quaresima

È in distribuzione, da ieri, presso le parrocchie e le librerie di Andria, Canosa e Minervino Murge, il nuovo numero del periodico diocesano “Insieme”. Considerato l’imminente inizio del tempo quaresimale, il vescovo, mons. Luigi Mansi, rifacendosi al messaggio di Papa Francesco, si sofferma ad indicarne i tratti fondamentali. “La Quaresima -scrive il presule- è tempo propizio per animare i sentimenti, gli atteggiamenti e le scelte di chi vuole seguire Cristo e i criteri principali di tale percorso di conversione sono il digiuno, la preghiera e l’elemosina. E il Papa ci invita con la sua riflessione ad andare alla fonte da cui dobbiamo attingere la forza necessaria per la nostra conversione: la Parola di Dio”.

Nel numero di febbraio il vicario generale della diocesi di Andria e coordinatore del periodico “Insieme”, don Gianni Massaro, commenta il Motu Proprio Spiritus Domini, con il quale Papa Francesco offre ai laici di entrambi i sessi la possibilità di accedere ai ministeri del lettorato e accolitato. Il giornale dà voce, inoltre, ai responsabili dei gruppi giovanili parrocchiali che raccontano quanto sia “dolcemente complicato” aver a che fare con i ragazzi in questo tempo di pandemia.

Il mese di febbraio è ricco di eventi promossi dagli Uffici pastorali diocesani che sono in questo numero del giornale presentati. Inizia, poi, una nuova rubrica finalizzata a spiegare il carisma dell’Azione Cattolica e dei suoi soci e come questo si colloca nel solco della Chiesa guidata da Papa Francesco. L’inserto centrale è dedicato al quinto capitolo della esortazione apostolica “Christus vivit” di Papa Francesco. Il giornale sarà on line nel sito della diocesi di Andria (www.diocesiandria.org) da lunedì 15 febbraio.