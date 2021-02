“A Sua Immagine”: 13 e 14 febbraio. Oggi puntata sul valore dello sport. Nel giorno di san Valentino focus sull’amore al tempo del Covid

Nuovo appuntamento con “A Sua Immagine – Insieme a Papa Francesco”, oggi, alle 15.45, su Rai Uno. Le parole di Bergoglio rilanciate questa settimana sono quelle che ha rivolto allo sport visto come strumento per promuovere la tutela dei giovani, la salute, le pari opportunità, l’accoglienza e l’integrazione sociale. In studio Lorena Bianchetti ne parlerà con il direttore del Corriere dello Sport – Stadio Ivan Zazzaroni, con la sciatrice Sofia Goggia, protagonista nel mondiale ma purtroppo assente ai mondiali di sci a causa di un infortunio, con la campionessa medaglia d’oro ai Giochi olimpici di Mosca 1980 e primatista mondiale di salto in alto Sara Simeoni e don Alessio Albertini, consulente ecclesiastico nazionale del Centro sportivo italiano e fratello dell’ex centrocampista del Milan e della Nazionale Demetrio. Con Dino Zoff saranno affrontati i temi dell’etica nello sport, tema che Paolo Balduzzi avrà modo di approfondire con Pier Bergonzi, direttore di Sportweek e vicedirettore della Gazzetta dello Sport, autore di un’intervista a Papa Francesco pubblicata sulla Gazzetta. A seguire “Le ragioni della Speranza” con don Davide Banzato, della comunità Nuovi Orizzonti, che presenterà il percorso dei nuovi filmaker formati nella comunità.

Domani, alle 10.30, nel giorno di san Valentino il tema sarà quello dell’amore al tempo del Covid. In studio con Lorena Bianchetti ne parleranno la psicologa Vera Slepoj, il teologo Marco Tibaldi e una coppia speciale: il comico Gabriele Cirilli e la moglie Maria. Focus sulle parole di Papa Francesco pronunciate nell’incontro del 2014 con i fidanzati e su san Valentino, da secoli protettore di tutti gli innamorati. Spazio anche al sorriso con le storie autobiografiche della popolare attrice comica Manuela Aureli e del marito Sergio. Alle 10.55, dopo il notiziario di “A Sua Immagine” con Paolo Balduzzi, la linea passerà alla Messa, sempre in diretta su Rai Uno: la celebrazione eucaristica verrà trasmessa, in questa domenica, dalla basilica dei Santi XII Apostoli, a Roma. Alle 12, in diretta, l’Angelus recitato da Papa Francesco, da Piazza San Pietro.