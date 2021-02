Economia civile: un premio per le associazioni “ambasciatrici” del territorio dei Castelli Romani

C’è tempo fino al 28 febbraio per partecipare al bando “Ambasciatrici per l’economia civile e sociale”, promosso dall’XI Comunità Montana del Lazio e rivolto alle associazioni di volontariato e non profit del territorio. A maggio 2019, l’ente ha istituito il Distretto dell’economia civile e sociale dei Castelli Romani e Prenestini, che comprende tredici Comuni dell’area dei Castelli Romani. Si tratta di “un cantiere permanente di lavoro e di sperimentazione che si impegna a immaginare e costruire una realtà urbana, rurale e montana in grado di sviluppare delle risposte innovative a bisogni sociali, economici e ambientali in uno spirito di comunità”, spiegano dalla Comunità Montana, “che vuole coinvolgere istituzioni e società civile in un progetto di crescita delle persone e del loro benessere”. Se sostenibilità, reciprocità, fraternità, gratuità, felicità pubblica, pluralità degli attori economici sono i principi fondamentali dell’economia civile, il premio mette a disposizione 15mila euro da utilizzare per “azioni di animazione territoriale volte a realizzare un contesto territoriale resiliente e collaborativo con lo scopo di costruire delle precondizioni necessarie alla attivazione di processi virtuosi verso lo sviluppo del Distretto”, si legge nel bando. Le associazioni che vorranno partecipare dovranno dunque proporre iniziative di sensibilizzazione e mobilitazione dei cittadini su sostenibilità sociale e ambientale delle aziende, risparmio responsabile, politiche di giustizia e solidarietà sociale.